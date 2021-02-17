سياسي إيطالي: التدخل العسكري في ليبيا أكبر هزيمة لإيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية

قال القائد السابق للتيار الراديكالي الإيطالي في حركة خمس نجوم، أليساندرو دي باتيستا، إن التدخل العسكري الإيطالي في ليبيا عام 2011 يعد أكبر هزيمة جيوسياسية لروما منذ الحرب العالمية الثانية وما بعدها.

وأضاف باتيستا، في منشور على صفحته في (فيسبوك) أمس الثلاثاء، أن في حكومة رئيس وزراء بلاده ماريو دراغي، ثلاثة وزراء مسؤولين عن طريق السلبية أو الجُبن عن التدخل العسكري في ليبيا.

وأشار باتيستا إلى أن عدم امتلاك الشجاعة لمعارضة الضغوط الفرنسية والشمال أمريكية، وبشكل خاص الفرنسيين الذين أرادوا ضرب المصالح الإيطالية في ليبيا، يظل خطأً فادحاً، بل خطأً تاريخيا.

وأضاف باتيستا، أنه قد انتشر في الآونة الأخيرة على شبكة الانترنت مقاطع فيديو لمواقف قبيحة لوزراء برلسكوني خلال حكومته الأخيرة، تنتقل من وزيرة الشؤون الإقليمية والحكم الذاتي ماريا ستيلا جيلميني إلى وزير الإدارة العامة ريناتو برونيتا، الذي قال إن اختيار السياسة سلب فرصته في الفوز بجائزة نوبل للاقتصاد.

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