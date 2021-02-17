السراج: المصالح الشخصية هي التي دفعت إلى الحرب والتقاتل

قال رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فايز السراج، إن المصالح الشخصية هي التي دفعت إلى الحرب والتقاتل، في إشارة إلى حرب طرابلس بين القوات الموالية للوفاق والجيش.

وأوضح السراج، في تصريح صحفي، أن المصالح الشخصية دفعت بشبابنا إلى محرقة الحرب والتقاتل، لافتا إلى أنه قبل حرب طرابلس كانت هناك حلول ومبادرات مطروحة طول الوقت تؤدي إلى مصالحة وطنية وتوحيد المؤسسات السيادية وتصل بنا إلى انتخابات.

يذكر أن السراج كان قد عقد قبل وقت سابق اتفاقات مع السلطات التركية تسمح بإرسال أسلحة ومعدات وميليشيات ومرتزقة سوريين للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في معركتها مع الجيش.

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