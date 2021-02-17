المبعوث الإيطالي الجديد إلى ليبيا يلتقي السفير الليبي في روما

اجتمع المبعوث الإيطالي الجديد إلى ليبيا فيرارا باسكوا، والمعين من قبل وزير الخارجية الايطالية لويجي دي مايو، بالعاصمة روما مع السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني.

وقالت السفارة الليبية بإيطاليا في بيان، إن الاجتماع تناول مناقشة التعاون المشترك بين البلدين ومتابعة أعمال اللجنة الليبية الايطالية، ومسودات مذكرات التفاهم التي لازالت تحت الاجراء وتشمل اتفاقيات تبادل المحكومين والجمارك ومكافحة الهجرة الغير شرعية.

وبحسب البيان، أكد المبعوث الايطالي أن إيطاليا تقف دائما بجانب الشعب الليبي وتدعم كل الحوارات والتفاهمات بين الليبيين ومخرجات الحوار الليبي الأخير بجنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.