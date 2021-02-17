الأجنحة الليبية تعتذر لركابها عن حادثة هبوطها الاضطراري

اعتذرت شركة الأجنحة الليبية عن حادثة الهبوط الإضطراري التي تعرضت لها احدى طائراتها ظهر اليوم الأربعاء في مطار امعيتيقة.

وقالت الشركة في بيان، نود طمأنة ركابنا أنه خلال حادث الضغط المنخفض اليوم على الرحلة YL880، اتخذت قمرة القيادة وطاقم الطائرة جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الركاب.

وأكدت شركة الأجنحة، أن أطقمها مدربة جيدًا لإدارة مثل هذه الحوادث، وأن سلامة الركاب من أولوياتها، وقدمت اعتذارها عن التأخير والإزعاج الذي سببته هذه الحادثة.

وكانت إحدى طائرة شركة الأجنحة الليبية قد هبطت في مطار معيتيقة بعد نصف ساعة من اقلاعها من مطار مصراتة، بعدما كانت متجهة إلى مطار قرطاج بتونس العاصمة.

وقالت مصادر من مطار مصراتة، إن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار امعيتيقة بسبب خلل في أنظمة الضغط الجوي بالطائرة، مما أدي إلى نزول كمامات الأكسجين تلقائيًا للركاب.

وأوضحت المصادر أن رحلة الطائرة رقم YL880 القاصدة تونس أقلعت عند 8:45 صباحا من مطار مصراتة، وهبطت في مطار معيتيقة بعد نصف ساعة من إقلاعها، وتم إنزال الركاب وجميعهم بصحة جيدة وتأجيل الرحلة إلى الساعة الواحدة ظهرا .