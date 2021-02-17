البعثة الأممية تدعو لسرعة التحقيق في الهجوم على الاحتفال بذكرى «17 فبراير» بسبها

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «بشدة» ما قالت إنه «يبدو هجومًا بقذائف الهاون في منطقة المنشية بمدينة سبها يوم أمس خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة»، ودعت إلى ضمان إجراء تحقيق «مستقل» و«حيادي».

وقالت البعثة، في تغريدة على حسابتها بموقع «تويتر»، إن الهجوم «الشنيع على المدنيين» أسفر عن «مقتل طفل وإصابة 29 شخصًا آخر، بينهم طفلان».

ودعت السلطات المختصة إلى ضمان «إجراء تحقيق مستقل وحيادي وسريع (….) وإحالة الجناة إلى المحاكمة».

وسقطت قذيفة يرجح أنها هاون، باتجاه المحتفلين في حي المنشية بمدينة سبها، فجر الأربعاء، على ما أفاد شهود عيان «بوابة الوسط».

فيما أكد المجلس البلدي سبها وقوع انفجار بين المحتفلين في البلدية خلف ضحايا دون أن يشير إلى طبيعته أو مصدره.