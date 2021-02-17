ليبيا الان

طبرق تحتفي بالذكرى العاشرة لثورة فبراير

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهد ميدان الشهداء بمدينة طبرق، اليوم الأربعاء، احتفالات مواطني المدينة بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

وتغنت الجموع الحاملة لأعلام الاستقلال بالأغاني الوطنية التي أعادت إلى الأذهان ذكرى ثورة فبراير التي أطاحت بحكم القذافي في عام 2011.

وألقيت خلال الاحتفال عديد الكلمات التي اشادت بالثورة التي منحتهم الحرية بعد الإطاحة بحكم مستبد ظل قائماً لمدة 42 عاماً.

وطالب المحتفلون المجلس الرئاسي الجديد والحكومة بالعمل على إخراج ليبيا من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.

 

الوسوم

احتفالات طبرق الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك