طبرق تحتفي بالذكرى العاشرة لثورة فبراير

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهد ميدان الشهداء بمدينة طبرق، اليوم الأربعاء، احتفالات مواطني المدينة بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

وتغنت الجموع الحاملة لأعلام الاستقلال بالأغاني الوطنية التي أعادت إلى الأذهان ذكرى ثورة فبراير التي أطاحت بحكم القذافي في عام 2011.

وألقيت خلال الاحتفال عديد الكلمات التي اشادت بالثورة التي منحتهم الحرية بعد الإطاحة بحكم مستبد ظل قائماً لمدة 42 عاماً.

وطالب المحتفلون المجلس الرئاسي الجديد والحكومة بالعمل على إخراج ليبيا من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.