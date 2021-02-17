نورلاند يبحث ملف ذوي الاحتياجات الخاصة في ليبيا مع قادة حقوق الإنسان

أخبار ليبيا 24

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، رفقة المدافعة الأمريكية عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المعروفة عالميا، جويس بندر، بقادة منظمات المجتمع المدني ودعاة حقوق الإنسان في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان نشرته ، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي عقد في 9 فبراير، ناقش الأمور المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وهنأ السفير نورلاند المشاركين الليبيين على التقدم المحرز نحو تشكيل حكومة انتقالية موحدة وخطط تنظيم الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية ستكون فرصة للمرشحين لتحديد برامجهم، بما في ذلك القضايا ذات الأهمية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الممثلون الليبيون في الاجتماع على ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الأشخاص ناقصي التمثيل، من المشاركة في العملية السياسية والوصول إلى مراكز الاقتراع، مشددين على الحاجة إلى الوصول إلى فرص التعليم والعمل، والمصالحة الوطنية، و أهمية دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق الإمكانات السياسية والاقتصادية الكاملة لليبيا.