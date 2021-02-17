البعثة الأممية تدين الهجوم على المحتفلين في سبها بذكرى فبراير

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة الهجوم بقذائف الهاون في منطقة المنشية بمدينة سبها يوم أمس خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير.

ودعت البعثة السلطات إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل وحيادي وسريع في هذا الهجوم الشنيع على المدنيين، وإلى إحالة الجناة إلى المحاكمة.

وسقطت قذائف هاون مجهولة المصدر، أمس الثلاثاء، على عشرات المحتفلين بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير في منطقة المنشية وسط سبها وأدى ذلك إلى مقتل طفل وإصابة 29 شخصاً آخر، بينهم طفلان.