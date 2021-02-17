بن غربية: جهاز الحرس الوطني يمكنه الانقلاب على الحكومة الجديدة

قال أكد القيادي بما تسمى عملية بركان الغضب الطاهر بن غربية، إن – ما يسمى- جهاز الحرس الوطني قادر على الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، كان يمكنه الانقلاب على حكوم الوفاق.

وأضاف أن وزراة الداخلية ورئاسة الأركان ووزارة الدفاع بحكومة الوفاق تتخوف من أن يكون الجهاز جسما موازيا، لافتا إلى أن هذا الخوف هو ما جعل البعض يأخذ خطوة إلى الخلف.

وبين أن الجهاز يمتلك الإمكانات والسلاح الذي يمكنه من فرض وجوده على الدولة بالقوة، إلا أنهم يفضلون التواجد بشكل قانوني، مشيرا إلى أنهم باركوا حكومة الوحدة الوطنية.

وبين أن جهاز الحرس الوطني سوف يعمل على تجميع المليشيات وضمهم إليه كأفراد وليس كمليشيات، مرحبا بضم كل من يرغبون الانضمام إلى الجهاز، فيما حذر من أنه سيتم تفكيك كل المليشيات التي سترفض الانضمام، زاعما أن مهمة الجهاز ستكون حماية المدن وبسط الأمن ومحاربة الإرهاب.

وأقر بأن ليبيا تعاني من خلل واختراقات أمنية كثيرة، وهناك نهب للمال العام والآثار وممتلكات الدولة وسرقة خطوط الكهرباء.

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