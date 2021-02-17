“الشاوش” يطمئن على الحالة الصحية لمصابي انفجار سبها

زار عميد بلدية سبها إبراهيم حامد الشاوش، مركز سبها الطبي، للوقوف على حالة الجرحى والمصابين جراء الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء في منطقة المنشية بمدينة سبها خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة.

وذكرت البلدية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن الشاوش رافقه خلال الزيارة أعضاء المجلس البلدي ووكيل الديوان بالمجلس، للاطمئنان على حالتهم الصحية، ووجه بتوفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة لعلاجهم.

وبلغت الإصابات 20 حالة بين خفيفة ومتوسطة وحرجة، إضافة 3 حالات تم تحويلها إلى طرابلس للنقص في العناصر الطبية المتخصصة، فيما أجريت عمليات جراحية داخل المركز الطبي لعدد 3 حالات، وحالة واحدة وفاة لطفل إثر الانفجار.

وغادر عدد من الحالات المركز الطبي بسبها بعد تلقى الإسعافات حول إصابتهم الخفيفة والآخر داخل أقسام العناية والجراحة العامة.

وأكدت بلدية سبها استمرار التحقيقات حول هذا الانفجار من قبل الجهات المعنية من مديرية الأمن والهندسة العسكرية.