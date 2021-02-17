المرعاش: أعمال القتل والنهب والسلب سادت خلال العشرية السوداء في ليبيا

أكد المحلل السياسي، كامل المرعاش، أن الميليشيات المسلحة سيطرت على مفاصل ليبيا بعد 2011، مضيفا أنها سعت منذ اللحظات الأولى إلى ربط مصالحها بالقوى الدولية وترسيخ حكم الفوضى والنهب والسلب.

ووصف المرعاش، في تصريحات صحفية، ما حدث في ليبيا خلال الـ 10 سنوات الماضية بالنكبة والعشرية السوداء التي سادت فيها أعمال القتل والنهب والسلب، مؤكدا أنها أحداث لم تشهد ليبيا لها مثيلا منذ الحكم التركي وبعده الاستعمار الإيطالي.

وشدد المرعاش على أنه خلال هذه العشرية السوداء تناوب على الحكم شخصيات فاسدة وجاهلة وعميلة آخرها حكومة السراج التي جلبت الاحتلال العسكري للأرض الليبية وفرطت في سيادة ليبيا وقسمت البلاد بين شرق وغرب وجنوب.

وأكد أن الحالة المعيشية للمواطنين هى الأسوأ في تاريخ ليبيا الحديث، مبينا أنه لا أمن ولا صحة ولا تعليم فضلا عن نسيج اجتماعي ممزق بفعل حروب أشعلها أمراء الحرب والإرهاب واستفحال الفساد المالي والإداري وسرقة ونهب المليارات وتبييضها في دول الجوار وحتى البعيدة منها.

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