زاقوب: الوضع الأمني في ليبيا لم يعد يسمح بالمزيد من التردي

قال المحلل السياسي، محمود زاقوب، إن المربع الحالي هو الأخير أو ما قبل الأخير في الأزمة الليبية للعديد من الأسباب منها أن الوضع الأمني للبلاد لم يعد يسمح بالمزيد من التردي كما أن الحالة الاقتصادية للمواطن الليبي قضت على كل المدخرات الفردية.

واضاف زاقوب في تصريحات صحفية، أن دول الجوار لم تعد تسمح بوجود منطقة عدم استقرار وبؤرة غير آمنة بالجوار، مؤكدا أن الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا دخلت بثقلها في الفترة الأخيرة في الأزمة الليبية للخروج بها من عنق الزجاجة.

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