سفير فرنسا بمصر: القاهرة وباريس يؤكدان  ضرورة إعطاء فرصة لنجاح حكومة «الدبيبة» 

أشاد ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى القاهرة، بعمق العلاقات التي تربط بين القاهرة وباريس فى كافة المجالات والتنسيق الوثيق فيما بينهما حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ومن بينها الوضع فى ليبيا.

وقال روماتيه – في تصريحات للصحفيين على هامش حفل توزيع جوائز المسابقة المصرية الفرنسية للشركات الناشئة والتي أقيمت الليلة الماضية بمقر السفارة الفرنسية، أن بلاده تعتبر أن أمن فرنسا يبدأ فى مصر، وأن أمن مصر هو أمن فرنسا.

وردا على أسئلة الصحفيين حول التعاون بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب.. أكد السفير الفرنسي أن أمن فرنسا يبدأ في مصر وأمن مصر هو أمن فرنسا.

مشيرا إلى دعم بلاده لمصر فى كل ما يتعلق بالأمن لاننا نؤمن أن أمننا يبدأ من هذا البلد مصر لاسيما فى ظل ما تشهده منطقة الساحل والصحراء من إرهاب وأيضا الأوضاع فى ليبيا.

وفيما يتعلق بالتطورات في ليبيا على ضوء انتخاب محمد يونس رئيسا للمجلس الانتقالى وعبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة الوطنية التي ستشرف على المرحلة الانتقالية، أكد روماتيه على أهمية الانتقال الحقيقي في ليبيا وأن يسمح للفريق الانتقالى في ليبيا بالنجاح حيث إنه لابد من تشكيل حكومة “شاملة” تضم كافة مكونات الشعب الليبى قبل 26 فبراير الجارى.

وشدد على ضرورة حصول الحكومة الجديدة على الموافقة من البرلمان، لكى تقوم هذه الحكومة بمهمة أساسية وهى تنظيم الانتخابات التي تضمن في النهاية الاستقرار السياسي في ليبيا وهو أمر نتوافق عليه مع شريكتنا مصر.

وأضاف أن القاهرة وباريس تريان أنه من الضرورى إعطاء الفرصة لهذه الحكومة ومساعدتها لانجاح الانتقال من أجل ضمان التنظيم الجيد للانتخابات في ليبيا.