العثور على مقبرة جماعية ووكر لداعش بالقرب من منطقة غدوة

قال مكتب المباحث الجنائية اوباري بان دوريات الغرفة الامنية المشتركة بالجنوب عثرت على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش بالقرب من منطقة غدوة.

واوضح المكتب بانه تم تسيير دوريات من مدينة اوباري مرورا بمشروع مكنوسة الواقع ببلدية وادي عتبة وتم تمشيط الوديان بالكامل الى قرب منطقة غدوة تم العثورعلى مقبرة جماعية ووكر لداعش.

واشار الى ان الدورية ضمت الغرفة الامنية اوباري التابعة لمجموعة عمليات الجنوب والسربة السادسة بالكتيبة 116 ومكتب المباحث الجنائي اوباري.

وقال بانه تم اخذ عينات من الرفات لتحليلdna من قبل مكتب المختبرات الجنائي فرع الجنوب.