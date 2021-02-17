الأجنحة الليبية تكشف تفاصيل حادثة هبوط طائرتها اضطراريا  في مطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24

كشفت شركة الأجنحة الليبية تفاصيل حادثة الهبوط الاضطراري لطائرتها المتوجهة من مصراتة إلى تونس والتي هبطت بشكل مفاجئ في اتجاه البحر ما أدى إلى نزول كمامات الأكسجين تلقائياً للركاب.

واعتذرت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، من ركاب الرحلة مطمأنة ركابها أنه خلال حادث الضغط المنخفض اليوم على الرحلة YL880، اتخذت قمرة القيادة وطاقم الطائرة جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الركاب.

وأكدت الشركة أن أطقمها مدربة جيدًا لإدارة مثل هذه الحوادث، مشيرة إلى أن سلامة الركاب من أولوياتها، وقدمت اعتذارها عن التأخير والإزعاج الذي سببته هذه الحادثة.

وكانت إحدى طائرة شركة الأجنحة الليبية قد هبطت اضطراريا في مطار معيتيقة بعد نصف ساعة من إقلاعها من مطار مصراتة، بعدما كانت متجهة إلى مطار قرطاج بتونس العاصمة، والتي هبطت بشكل مفاجئ في اتجاه البحر ما أدى إلى نزول كمامات الأكسجين تلقائياً للركاب.