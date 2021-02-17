الدبيبة: يجب عدم إفلات مرتكبي “حادث سبها” من العقاب

قدم رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة التعازي والمواساة لأهالي ضحايا الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء في منطقة المنشية بمدينة سبها خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة.

وقال الدبيبة في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “‏كل التعازي والمواساة لأهالي ضحايا حادثة المنشية في مدينة ‎سبها حاضرة فزان”.

وأضاف رئيس الحكومة: “في هذه الفترة التي نعيش فيها حالة من الإيجابية ومحاولة تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية نستنكر هذه الجريمة البشعة”.

وتابع: “يجب الحرص بكل قوة على عدم إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب مهما طال الزمن”.

وبلغت الإصابات 20 حالة بين خفيفة ومتوسطة وحرجة، إضافة 3 حالات تم تحويلها إلى طرابلس للنقص في العناصر الطبية المتخصصة، فيما أجريت عمليات جراحية داخل المركز الطبي لعدد 3 حالات، وحالة واحدة وفاة لطفل إثر الانفجار.

وغادر عدد من الحالات المركز الطبي بسبها بعد تلقى الإسعافات حول إصابتهم الخفيفة والآخر داخل أقسام العناية والجراحة العامة.

وأكدت بلدية سبها استمرار التحقيقات حول هذا الانفجار من قبل الجهات المعنية من مديرية الأمن والهندسة العسكرية.