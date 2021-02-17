بليحق: مجلس النواب يطالب بملاحقة مرتكبي “العمل الإرهابي” في سبها

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأن مجلس النواب يُدين بأشد العبارات استهداف المدنيين بمدينة سبها خلال احتفالهم بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير والذي راح ضحيته طفل وعدد من الجرحى.

وأكد بليحق في بيان له رصدته “الساعة 24″، أن مجلس النواب يطالب كافة الأجهزة الأمنية بضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، كما يتقدم المجلس بخالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، متمنيا الشفاء لجرحى هذا العمل الإرهابي الجبان، على حد وصفه.

وبلغت الإصابات 20 حالة بين خفيفة ومتوسطة وحرجة، إضافة 3 حالات تم تحويلها إلى طرابلس للنقص في العناصر الطبية المتخصصة، فيما أجريت عمليات جراحية داخل المركز الطبي لعدد 3 حالات، وحالة واحدة وفاة لطفل إثر الانفجار.

وغادر عدد من الحالات المركز الطبي بسبها بعد تلقى الإسعافات حول إصابتهم الخفيفة والآخر داخل أقسام العناية والجراحة العامة.

وأكدت بلدية سبها استمرار التحقيقات حول هذا الانفجار من قبل الجهات المعنية من مديرية الأمن والهندسة العسكرية.