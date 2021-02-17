تقارير إعلامية تكشف تورط مالية الوفاق في عملية فساد مع شركة تركية

تناولت وسائل إعلام صورا للعقد المبرم بين وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري، والشركة التركية “أس سي كي” للتجارة الخارجية لتنفيذ نظام تتبع البضائع.

وأوضحت الصور أن أبرز ما ينص عليه العقد المبرم الموقع بين الطرفين أن يكون للطرف الأول وهي وزارة المالية بحكومة الوفاق 30% من إجمالي الإيرادات، وللشركة التركية 70% من اجمالي الإيرادات لمدة 4 سنوات كاملة من العقد، وأن تكون مسؤوليات الشركة حفظ الوثائق والمستندات والعناية بها والإشراف عليها وحفظها.

وأظهرت الصور أن شركة “أس سي كي” للتجارة ليست هي الشركة التي طالبت مصلحة الجمارك وزارة المالية بمنح الإذن للتعاقد معها، ومراسلة الجمارك بومطاري بخصوصها ومع ذلك تم التعاقد معها.

وأشارت الوسائل إلى أن هذا العقد هو التعديل الأخير بعد إلغاء بومطاري بنود المادة 12 والتي تنص على أنه في حالة انهاء العقد من قبل الطرف الأول بدون وجود إهمال أو تقصير من الطرف الثاني سيعتبر هذا انتهاء غير عادل المعقد، وعليه سيدفع الطرف الأول غرامة للطرف الثاني تقدر بأن تكون 3 أشهر من إجمالي إيرادات الطرف الثاني، وفقا للمنصة قبل انتهاء العقد مضروبا في 4، وأن القيمة المستقطعة تساوي 2 مليون يورو وستدفع القيمة الأعلى وتدفع هذه القيمة خلال 14 يوم، من إرسال الطلب من قبل الطرف الثاني كتابيا.

ونوهت الوسائل أن بنود المادة 12 قد أجري عليها تعديل لتصبح، أنه في حال انهاء العقد يكون لأحد الأسباب وهي اتفاق متبادل بين الطرفين، وفي حال تبين بشكل واضح قابل للإثبات أن الطرف الثاني فشل في تنفيذ التزاماته التعاقدية.

ولفتت الوسائل إلى أن جهاز ديوان المحاسبة أكد أن المخالفات الموجودة في العقد بين المالية والشركة التركية تم عن طريق التكليف المباشر، موضحا أنه لم يتم اجراء مناقصة محدودة واختيار من بين مجموعة شركات، بالإضافة إلى إشكالية أن سعر التعاقد مبالغ فيه جداً مع إشارته لتحقيق الديوان حول ذلك.

وكشفت الوسائل أن المسؤولين بديوان المحاسبة يوصون برفع القيود وفتح المجال لفتح الاعتمادات والتحويلات المباشرة بالعملة الصعبة لصغار التجار للقيم التي لا تتجاوز 100 ألف دينار وإيقاف أي تحويلات للتجارة الخارجية خارج المنظومة المصرفية وذلك وفق فرض سياسة تجارة خارجية توضع بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.

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