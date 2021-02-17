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وزير أردني سابق: أردوغان ما زال مصرا على «عثمانية» ليبيا ولن يتخلى عن الليبيين الأتراك

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد صلاح القلاب، وزير الإعلام الأردني السابق وعضو مجلس امناء المجموعة السّعوديّة للأبحاث، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ يهرب من أزماته الداخلية إلى مناورات عسكرية في سوريا وليبيا.

وقال «القلاب»، في مقال نشره صحيفة «الشرق الأوسط اللندنية»، أن أردوغان ما زال يُصر على «عثمانية» ليبيا وأنه لن يتخلى عن أتراك ليبيا «كورأوغلو»، وأنه بصدد إرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى طرابلس الليبية، مع أن حكم الخلافة في ليبيا كان قد انتهى في عام 1918.

وأضاف أن الليبيين قد حسموا أمرهم في مفاوضات بإشراف دولي على توحيد بلدهم وعلى مصالحة وطنية وعلى تسوية تهيئ لانتخابات ديمقراطية شاملة في نهايات العام الحالي، يشارك فيها الشعب الليبي كله في كل أقاليم ما كان يسميها العقيد معمر القذافي الجماهيرية الليبية.

وأوضح قائلا “لعل ما بات واصحا أن رجب طيب إردوغان يفكر بل ويسعى جدياً إلى أن تكون له «حصة» مجزية في التسوية الليبية، وعلى اعتبار أن ليبيا كانت جزءاً من دولة الخلافة العثمانية التي يعتبر أنها لا تزال قائمة حتى الآن”.

ونوه أن البرلمان التركي الذي يسيطرُ عليه حزب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، كان قد اتخذ قراراً بتجديد الوجود التركي في ليبيا، ما شكل استفزازاً لكل الدول المعنية العربية وغير العربية، وأغلب الظن، لا بل المؤكد، أن هذا هو ما دفع هذه الدول الثلاث: مصر واليونان وقبرص إلى الإعلان عن تحالفها الثلاثي الذي هو تحالف عسكري بالأساس، والذي هدفه التصدي للتدخل التركي في ليبيا.

وأوصح أن مشكلة أردوغان التي باتت تؤرقه في ليله ونهاره والتي غدت تجعل تطلعاته التوسعية سياسياً وعسكرياً محدودة في سوريا والعراق وأيضاً إنْ في اتجاه قبرص وليبيا ومياه البحر الأبيض المتوسط في تلك المنطقة التي كانت دائماً وأبداً «استراتيجية»، أن «الأكراد الأتراك» باتوا يشكلون الخطر الرئيسي عليه وعلى تطلعاته التوسعية.

ونوه أن حزب العمال الكردستاني التركي باتوا يتحوّلون إلى قوة معارضة داخلية ضد نظام رجب طيب إردوغان الذي بات «يهرب» من وضعه الداخلي المتفاقم إلى تدخلاته العسكرية الخارجية والوصول، بالإضافة إلى قبرص وإلى المياه الإقليمية اليونانية، إلى طرابلس الليبية، وكما هو واقع الحال الآن.

ولفت إلى أنه من المؤكد أنه إذا بقي إردوغان «راكباً رأسه» على هذا النحو، وأنه إذا بقي يعتبر أن ليبيا أملاك عثمانية له الحق في أنْ تكون له حصة مجزية فيها، فإنه سيجد نفسه ذات يومٍ قريبٍ في أوضاعٍ مأساوية إنْ داخلية وإنْ خارجية، فالمعارضة الكردستانية (التركية) أصبحت قوة فعلية لها وجودٌ عسكري في العديد من المناطق السورية المتاخمة لتركيا والعديد من المناطق العراقية في كردستان العراق، ولذلك فإن المؤكد أن «التغلغل» التركي في الأراضي السورية لن يبقى طويلاً.

وتابع أن الرئيس التركي سيجد نفسه ذات يومٍ في مواجهة معارضة فاعلة وفعلية لا قدرة له على مواجهتها لا سياسياً ولا أمنياً، وهذا تطورٌ بات قريباً وليس بالإمكان الهروب منه.

واستطرد أنه لم يعدْ أمام رجب طيب إردوغان بعد استنزاف كل مناوراته الداخلية و«إنجازاته» العسكرية الخارجية إنْ في سوريا وإنْ في قبرص وأيضاً إنْ عبر البحر الأبيض المتوسط في اتجاه ليبيا، التي باتت تستعيد قوتها ووحدتها ومعها العرب، إنْ ليس كلهم فمعظمهم، إلا أنْ يقوم بانقلابٍ عسكري جديدٍ على غرار كل الانقلابات العسكرية التي كانت شهدتها تركيا، بداية بانقلاب مصطفى كمال (أتاتورك) ضد الخلافة العثمانية وانتهاءً بكل هذه الانقلابات العسكرية التي شهدها هذا البلد الذي أسوأ ما وصل إليه هو هذا النظام البائس.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • قلاب خرف احد نفايات بترو دولار مقالة يجب ترمى في اقرب مقلب الزبالة المقالة مدفوعة الاجر قلاب لا يختلف عن العاهرة تطلب من قودها السعودي يمنحها دولارات مقابل الزيادة مكياح والتعري فاضح ارضاء الزباءن

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  • ليرجع سلطان الدعارة للتاريخ سيجد ان ابراهيم باشا الذى قاد الجيش المصرى لسحق الجيش العثمانى مرتين كان تركيا وعندما سئالوه الست تركيا فقال ترببت فى مصر ومصرتنى شمسها .وتجد تمثال ابراهيم باشا فى قلب القاهرة فى ميدان العتبة والذى قتل عنه اسماعيل يس فى فيلم العتبة الخضراء ابواصبع !! وستجد فى افلام اسماعيل يس سخربة من الاتراك فى منولوجات امان ربى امان كوستيلته علة بذنجان امان امان عقمانلى ترللى امان امان !!

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  • هل نسيت اصلك ياميلون وزامل وانك سقطت سهوا من احد ساقطات الاخوان فى الجلة باحد خيام النكاح فااسموك جلول المهبول الطحلب الشخشير التيس الغبى فمن انت ياحقير ياديوث يانجس كى تتكلم على ارض الانبياء الطاهرة وانت من كلاب سلطان اادعارة بتركيا مائتى الف داعرة بتركيا تدر دخلا سنويا 4 ملبار دولار ياحمار بشهادة اخوانية مثلك معادية للشرفاء ورد عليها مشاخخ الاخوان بانها داعرة وهى ايات عرابى والفديو موجود على النت صوت وصورة فكل كلامنا بدليل موقف اما انت فبغبغان تردد اى هزيان بلا دليل

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