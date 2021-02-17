بعثة الأمم المتحدة تدين الهجوم بقذائف الهاون في منطقة المنشية بمدينة سبها

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة ما وصفته بالهجوم بقذائف الهاون في منطقة المنشية بمدينة سبها يوم الثلاثاء ، والذي أسفر عن مقتل طفل وإصابة 29 شخصاً آخر، منهم طفلان.

ودعت البعثة السلطات إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل وحيادي وسريع في هذا الهجوم الشنيع على المدنيين، وتدعو إلى إحالة الجناة إلى المحاكمة.

وكانت مصادر صحفية، قد أفادت بمقتل طفل وإصابة ما يقرب من 20 شخصا جراء سقوط قذيفة هاون على أحد شوارع حي المنشية وسط مدينة سبها.

وأضافت المصادر أن رئيس قسم العمليات الجراحية بمركز سبها الطبي علي السعيدي، أوضح أن عددا من الجرحى في حالة حرجة وتم نقل ثلاثة منهم إلى مراكز صحية في طرابلس وأن قسم العمليات أجرى ثلاث عمليات إنقاذ حياة لجرحى وصلوا المركز بعد التفجير، مطالبا سكان المدينة بضرورة التبرع بالدم لأجل مساعدة الحلات الحرجة التي تحتاج للرعاية الطبية.

من جانبه أصدر المجلس البلدي لبلدية سبها بيانا نعى فيه الطفل الذي سقط ضحية الحادثة، مطالبا الأجهزة الأمنية بالإسراع في التحقيق والوصول لهوية من وقف وراء هذا العمل الشنيع.

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