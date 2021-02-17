رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يشارك في احتفالات 17 فبراير بطرابلس

طرابلس 17 فبراير 2021 (وال) حضر رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، الدكتور “محمد المنفي” مساء اليوم الأربعاء الاحتفال الشعبي الكبير بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، والتي أقيمت في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس

حيث التحم السيد الرئيس بالآلاف من المحتفلين بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير ،وسط حضور كبير.

وهذا وقدم السيد الرئيس، لكافة أبناء الشعب الليبي، أطيب التهاني بمناسبة هذه الذكرى، التي تزامنت مع اتفاق الليبيين على إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات، والمضي قدمًا نحو الاستحقاق الانتخابي القادم والمقرر تنظيمه يوم الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.( وال ـ طرابلس ) ف م

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