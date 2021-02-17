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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 17 فبراير 2021 (وال)  تلقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد دكتور محمد المنفي اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط ” ؛ وذلك لتهنئته على توليه رئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد .

وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية ـ خلال اتصاله مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ـ  عن دعم جامعة الدول العربية الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة .

وأضاف “أبو الغيط”  أن الجامعة العربية تدعم المسار السياسي، وتشكيل الحكومة الجديدة بما يلبي طموحات الشعب الليبي نحو تحقيق الاستقرار وبناء الإنسان.( وال ـ طرابلس) ف م

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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