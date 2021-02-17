رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية

طرابلس 17 فبراير 2021 (وال) تلقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد دكتور محمد المنفي اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط ” ؛ وذلك لتهنئته على توليه رئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد .

وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية ـ خلال اتصاله مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ـ عن دعم جامعة الدول العربية الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة .

وأضاف “أبو الغيط” أن الجامعة العربية تدعم المسار السياسي، وتشكيل الحكومة الجديدة بما يلبي طموحات الشعب الليبي نحو تحقيق الاستقرار وبناء الإنسان.( وال ـ طرابلس) ف م

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