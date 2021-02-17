الصافي: عقيلة أكد لكوبيش ضرورة التوزيع العادل للثروات على الأقاليم الثلاثة

صرح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد صافي، بأن عقيلة صالح شدد على “العمل حثيثا” على التجهيز لانتخابات 24 ديسمبر 2021.

وأضاف الصافي في بيان له طالعته “الساعة 24″، أن صالح أكد خلال استقباله المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش، على تثبيت المبادئ الوطنية التي تضمنتها مبادرته والتوزيع العادل للثروات بالتساوي على الأقاليم الثلاثة.

وقال عقيلة صالح إن دور البعثة مهم في قادم الأيام، ويجب التكاتف لإعطاء هذه الحكومة الفرصة للعمل وفق الثوابت التي تضمن حقوق الأقاليم بالتساوي، بحسب الصافي.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أن كوبيش شدد على أهمية دور مجلس النواب والسلطة الجديدة في المرحلة القادمة على أن تنفذ الاستحقاقات الملقاة على عاتقها.