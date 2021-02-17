بليحق ينفي فتح باب قبول الترشح للمناصب السيادية

نفى المتحدث باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” أنباء فتح باب قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية.

وأكد بليحق على أنه لم يرد أي شيء حتى الآن من البعثة الأممية في ليبيا التي ترعى اجتماعات المناصب السيادية، مضيفا أن ذلك سيكون من خلال جلسة رسمية لمجلس النواب.

أوضح المتحدث باسم مجلس النواب أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب الترشح عبر الموقع الرسمي للمجلس في وقته وبشكل واضح وعلني وفقاً للإجراءات القانونية ذات العلاقة بهذا الشأن والمنظمة له.

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