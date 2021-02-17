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بلحاج: العقليات التي قادت ليبيا بعد فبراير 2011 كرست المحاصصة التي أصبحت واقعا الآن

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أقر أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة الإرهابية، عبد الحكيم بالحاج، بأن اختيار المناصب بعد فبراير عام 2011 لم يكن على أساس الكفاءة ولا النزاهة، مضيفا أن العقليات التي كانت متواجدة قادت إلى المحاصصة التي أصبحت جزءًا من الواقع الآن.

وأضاف بلحاج في تصريح إعلامي أن ليبيا لم تكن بعد 2011 تدار بعقلية المؤسسة، ولم يتم رسم خارطة لإدارة الشأن الليبي.

وبين أن توغل المليشيات ظل ورما سرطانيا ينتشر في جسد الدولة ما لم يكن هناك تنظيم لها.

ودافع بلحاج عن التدخل الخارجي الذي شهدته ليبيا أثناء نكبة رافضا ما سماه بتعليق الأخطاء الإدارية على شماعة التدخل الخارجي، معترفا بأن المجلس الانتقالي كان يوزع المناصب بعد دخول طرابلس لأشخاص ليسوا أهلاً لها، كاشفًا أن اللجنة الأمنية العليا عمّقت الحالة الموازية في تشكيلات مسلحة خارج نطاق الداخلية.

وبين أنه “كان هناك مشاكل أمنية تورط المكتب التنفيذي فنحن نعرف أن اغتيال عبد الفتاح يونس إلى الآن مازال في أروقة المحاكم وأن هناك جزء من أعضاء المكتب التنفيذي أو ربما من رئاسة المجلس الانتقالي وراء هذا الأمر، إذا لم نستطع إدارة المشهد على مستوى مركزي وعلى مستوى عالي فكيف بنا إذا ما نظرنا إلى رقعة البلاد”.

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قناة ليبيا 24

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  • عندما قالت السيدة/ نور الشيباني قامت الدنيا ولم تقعد ..؟.
    عندما قالت السيدة/ نور الشيباني الشعب يريد ديسكوات حلال قامت الدنيا ولم تقعد … وهناك من تشدق عليها بالشعب محافظ … والشعب متدين … والشعب شريف … وقاموا بوصف نور الشيباني بكافة الالفاظ السوقية والشتائم … ولونرى ماقلته السيدة نور الشيباني ديسكوا حلال بميدان الشهداء يترقصون ويتميعون امام العبيد وغير العبيد … يتشدقون علينا بالشرف والدين والمحافظة والقبائل وهم دايرين ديسكوات في استراحاتهم الخاصة لليل – نهار من غير الخيانات الزوجية السرية … ويطلع علينا واحد يقولك الشرف والدين والمحافظة والقبائل ومجمتع محافظ أنتم شعب منافق ومكان المنافقين في الدرك الاسفل من النار … ولكن نور الشيباني لم تكن منافقة أو مريضة نفسياً بل قالت الحقيقة التي عرفتها من خلال الليبيين النائمين في بارات وملاهي تركيا وأوروبا ودول العربية رجال ونساء … ولكن اليوم ربي فضحهم وأظهر حقيقتهم امام مرئ ومسمع الجميع.

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