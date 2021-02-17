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“مالية الحكومة الليبية”: المجلس الرئاسي للوفاق يؤجل صرف الزيادة المقررة في المرتبات

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة المالية بالحكومة الليبية، عن تأجيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الزيادة المقررة في مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة، إلى حين إقرار الميزانية العامة للعام 2021.

وقالت الوزارة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن المجلس الرئاسي أجل صرف الزيادة المقررة بموجب قرار رقم (15) لسنة 2020 بشأن زيادة نسبة 20% في مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة، إلى حين إقرار الميزانية العامة للعام 2021.

وأوضح البيان أنه سيتم صرف الزيادة فور الانتهاء من الترتيبات المالية للعام الحالي، وذلك اعتبارًا من 2021/01/01.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • أنتم غير وفروا حق الخبزة لشعب المريض نفسيا وبعدين فكروا في زيادة ههههههههههههههههههههها أنتم غير خلو المرتبات على قانون 15 لان حتى على قانون 15 ماعندكم باش تدفعوها ههههههههههههها.

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  • Avatar يقول تسقط الأنظمة الاستبدادية ويسقط الدستور وتحيا إرادة الشعوب الاسلامية وشعارها نعم ل القران الكريم كشريعة لامتنا:

    معناه وزوارة المالية فيها فساد وسرقات –
    انتم تمولوا فالأحزاب وكل حزب بما لديهم فرحون –
    وكل جاهل فيهم ولاءه لحزبه ومرته فقط
    وليس لوطنه وأرضه وهذه حقيقتكم
    ليش الأنظمة القمعية والمحتكرة الاستبدادية لا تنجح في ليبيا – لانها ببساطة لا تخدم المصلحة العامة للبلاد ولا يعنيها مصالح الشعوب وتجعل البلاد معرضة للخطر امام اي عدو –
    وهي أنظمة خاسرة مهما امتدت لانها لا تمث للإسلام الحقيقي الاسلام الي يجعل المسؤل ينزل لارادة الشعوب ويقترب منهم دون اي خوف .

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