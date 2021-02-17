“مالية الحكومة الليبية”: المجلس الرئاسي للوفاق يؤجل صرف الزيادة المقررة في المرتبات

أعلنت وزارة المالية بالحكومة الليبية، عن تأجيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الزيادة المقررة في مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة، إلى حين إقرار الميزانية العامة للعام 2021.

وقالت الوزارة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن المجلس الرئاسي أجل صرف الزيادة المقررة بموجب قرار رقم (15) لسنة 2020 بشأن زيادة نسبة 20% في مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة، إلى حين إقرار الميزانية العامة للعام 2021.

وأوضح البيان أنه سيتم صرف الزيادة فور الانتهاء من الترتيبات المالية للعام الحالي، وذلك اعتبارًا من 2021/01/01.