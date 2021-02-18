«الفاضلي»: احتفالات «فبراير» هذا العام نجاح جديد للثورة في «العمق»

اعتبر فتحي الفاضلي، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي»، أن الاحتفال الذي شهده ميدان الشهداء هذا العام بذكرى الثورة هو نجاح لثورة فبراير في العمق، حسب قوله.

وزعم «الفاضلي»، عبر حسابه على «فيسبوك»، «أن 90% من الحاضرين من الأجيال الجديدة من الشباب يهتفون.. ليبيا… ليبيا.. ليبيا.. ما يعتبر نجاحا للثورة في العمق.. نجاح باهر في توريث الوطنية».

كما اعتبر أن طلب الحشود إعادة إذاعة «أغنية أوه بنغازي» أكثر من مرة يعد نجاحا أخر لثورة 17 فبراير في قهر عفونة الجهوية والتعصب والقبلية، حسب زعمه.

وتابع «قطعت الميدان جيئا وذهابا أكثر من عشر مرات والجميع أطفال وفتيات وشباب ونساء ورجال سعداء يضحكون ويبتسمون ويمرحون، حسب قوله.