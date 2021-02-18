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«الفاضلي»: احتفالات «فبراير» هذا العام نجاح جديد للثورة في «العمق»

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر فتحي الفاضلي، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي»، أن الاحتفال الذي شهده ميدان الشهداء هذا العام بذكرى الثورة هو نجاح لثورة فبراير في العمق، حسب قوله.

وزعم «الفاضلي»، عبر حسابه على «فيسبوك»، «أن 90% من الحاضرين من الأجيال الجديدة من الشباب يهتفون.. ليبيا… ليبيا.. ليبيا.. ما يعتبر نجاحا للثورة في العمق.. نجاح باهر في توريث الوطنية».

كما اعتبر أن طلب الحشود إعادة إذاعة «أغنية أوه بنغازي» أكثر من مرة يعد نجاحا أخر لثورة 17 فبراير في قهر عفونة الجهوية والتعصب والقبلية، حسب زعمه.

وتابع «قطعت الميدان جيئا وذهابا أكثر من عشر مرات والجميع أطفال وفتيات وشباب ونساء ورجال سعداء يضحكون ويبتسمون ويمرحون، حسب قوله.

 

 

 

 

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فتحي الفاضلي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • لا يستغرب تجمهر واحتفال كهذا فأكثر من 50%من الشعب الليبي معاتيه ومختلين ومبرشمين ومصطولين وهذه النوعيه من هذه العاهات النفسيه فبمجرد ما تقول لهم تعالوا فيه تجمع ما او احتفال ما فيحضروا جسد بلا عقل وبلا أحساس من النوع اللي دخنه او من التكيله التي شربها فلا يمكنك اعتبارهم مؤيدين لفبراير او حتي صاحيين او واعيين لما يدور من حولهم ففبراير كانت وبال علي ليبيا وعلي اللليبيين ومن لم يدرك هذا سيدركه لاحقا لأنه فيه من الناس من يضحك علي النكته بعد 3 ايام من سماعها لبطء الاستعاب والفهم

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