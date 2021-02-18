البعثة الأممية: كوبيش يلتقي عددا من النواب في القبة

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، أمس الأربعاء، مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الشرق والغرب والجنوب في مدينة القبة.

وجاء لقاء كوبيش مع النواب عقب اجتماعه مع رئيس المجلس، المستشار عقيلة، في إطار مباحثاته مع المسؤولين الليبيين والأطراف الفاعلة في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن لقاء كوبيش مع النواب في القبة جاء للاستماع إلى آرائهم حول كيفية المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأضافت أن النواب أعربوا عن دعمهم القوي لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب في أسرع وقت ممكن.

كما أعرب كوبيش عن التزام الأمم المتحدة بمواصلة مساعدة مجلس النواب على أداء واجباته في المرحلة المقبلة