السعودية: نجدد رفض أي تدخلات أجنبية بليبيا ونأمل في تحقيق السلطة الجديدة الاستقرار والتنمية

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، تجديد الرياض الترحيب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء المندوب السعودي في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين الليبية والدولية وسبل معالجتها.

وأعرب مندوب المملكة عن حرص بلاده على استقرار ليبيا ووحدة الشعب الليبي الشقيق، وأعرب عن أمله في أن تحقق تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وأن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا.

مشددا على رفض المملكة لأي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي من شأنه أن يؤجج الصراعات ويزيد من تفاقم الأزمة الليبية.