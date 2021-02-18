مجموعة الساحل: الأزمة الليبية مصدر قلق يهدد الاستقرار بالمنطقة

اعتبر رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس في ختام قمة بالعاصمة التشادية نجامينا، أن الأزمة الليبية تعد مصدر قلق يهدد الاستقرار في منطقة الساحل.

ورحب رؤساء مالي وتشاد والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو بالتقدم المحرز في إطار عملية السلام في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

من جانبه قال الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، إن الأزمة الليبية، مصدر قلق وعامل عدم استقرار يغذي انعدام الأمن والإرهاب في منطقة الساحل وفق تعبيره.

وفي هذا الصدد، سجل الرئيس الموريتاني ارتياح مجموعة الساحل للاتفاق الأخير الذي تم التوقيع عليه بين الليبيين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، الذي يشكل سببًا للتفاؤل بحل دائم لهذه الأزمة.

ورأى الغزواني أنه سيكون من المناسب أيضًا منح الاهتمام من الآن فصاعدًا لمراقبة وحماية الواجهة البحرية لمنطقة الخمس بالساحل، التي تجب حمايتها من تحديات أمنية متعددة في الوسط البحري مثل القرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع والتلوث البحري.

من جانبه قال وزير الشؤون السنغالية السابق تيديان غاديو، إن الإرهابيين نقلوا عملياتهم من بين عمليات أخرى إلى ليبيا وإلى منطقة الساحل وشمال نيجيريا وخليج غينيا وشرق أفريقيا والصومال وكينيا.

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