«بلحاج»: عازمون بناء دولة مدنية على أسس «فبراير».. وتركيا تدعم وحدة ليبيا واستقرارها

زعم عبدالحكيم بلحاج، القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب وزعيمها السابق الهارب إلى تركيا، أن حكومة الوفاق التي قامت بتوقيع المعاهدة العسكرية مع تركيا، هي الحكومة الشرعية التي تدير ليبيا، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، ومن حقها أن توقع على ما تراه مصلحة لليبيا.

وأضاف «بلحاج»، في تصريحات نقلها موقع «عربي24»، أن دوام اتفاقية تركيا مع ليبيا من عدمه يخضع لعوامل سياسية ومصلحية تحددها الجهات الشرعية في ليبيا، وهناك اتفاقيات لها صفة الديمومة وهذه ينبغي أن تكون محصنة وملتزما بها من مختلف الأطراف بغض النظر عن الزمن، حسب قوله.

وواصل ادعائه بالقول: «لقد قضينا على الإرهاب ونحن اليوم عازمون على المضي لإنجاز دولة مدنية على أسس وطيدة كما دعت له ثورة فبراير إلى أن نصل ببلادنا إلى حكم مدني».

وادعى بقوله إن ما يميز الدعم التركي عن غيره، أنه جاء من الباب وعبر الجهة المعترف بها دوليا، بينما الآخرون دعموا أطرافا انقلابية ومناوئة للشرعية الدولية الممثلة في حكومة الوفاق، حسبما قال.

واختتم زعمه بالقول: «إنه يرى إلى حد الآن، أن تركيا تداعم وحدة ليبيا واستقرارها، من خلال إسنادها للشرعية».