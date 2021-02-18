السراج يطالب الأمم المتحدة بتقديم المساعدة التقنية والفنية لتنفيذ الانتخابات المرتقبة

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأربعاء مع رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش، الذي رافقه كل من لينا القدوة المساعد الخاص، وإيمانويلا روس مسؤول القسم السياسي بالبعثة.

كوبيتش هنأ بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمناسبة حلول “الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير”، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلها من أجل تحقيق الامن والاستقرار في البلاد.

بدوره، شكر السراج كوبيش، مرحّبًا به في طرابلس ومتمنيا له التوفيق في مهامه، مؤكدًا على دور البعثة الأممية في مساعدة الليبيين على مواجهة مصاعب وتحديات هذه المرحلة، والوصول إلى مرحلة مستقرة عبر إنتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.

وطالب السراج الأمم المتحدة بتقديم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني في جميع مراحله، والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لتوفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية.

وناقش الاجتماع مستجدات مسارات الحل الثلاثة: العسكري والسياسي والاقتصادي، واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمقررات ملتقى الحوار السياسي ومخرجات مؤتمر برلين في هذه المسارات، وإعطاء أولوية للمصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية