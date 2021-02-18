«الصغير»: يجب منع أعضاء «النواب» و«الدولة» و«هيئة الدستور» من الترشح للانتخابات

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية؛ إن “التصويت العقابي هو توجه عام وآلية ديمقراطية لإنزال عقوبة سياسية بحزب أو فرد في انتخابات تشريعية أو رئاسية تهدف لمعاقبة المرشح لأنه لم يوفي بإلتزاماته أو وعوده الانتخابية عندما كان في السلطة”.

وأضاف «الصغير»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مواصلا توضيح مفهومه للتصويت العقابي بأنه “يهدف لإبعاد شخص أو تيار معين من تولي أي مسؤوليات وذلك من خلال حشد الجموع الواعية لتنفيذ هذا التصويت العقابي”.

وأردف، أنه “يجب أن يكون هذا المنهج ما يسلكه الناخب الليبي تجاه كل من يترشح مستقبلا من أعضاء البرلمان ومجلس الدولة والهيئة التاسيسية خاصة وكل من يرون ذلك عامة”.

وفي سياق متصل؛ قال «الصغير» إنه “يجب منع أعضاء مجلس النواب الحالي وأعضاء مجلس الدولة الحالي وأعضاء الهيئة التأسيسية، من الترشح للانتخابات القادمة”.

موضحًا “لا يمكن أن يمر استهتارهم بالمواعيد وتلاعبهم بالاستحقاقات دون إرسال رسالة للمنتخبين الجدد بأن أي تلاعب بالاجال مصيره المنع لفترة انتخابية واحدة”.