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السباعي: فبراير ليست نكبة إنما قدر الله المحتوم في الطغاة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي أن ما وصفها بـ”ثورة فبراير” ليست وثنًا يُعبد، ولا إلها يُطاع، إنما هي قدر الله الذي أنهى به من وصفه بـ”الطاغية” (العقيد الراحل معمر القذافي).

السباعي وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الأربعاء قال: “فبراير ليست وثنًا يُعبد ولا إلها يُطاع، إنما هي قدر الله الذي أنهى به طاغية ظنّ أن لن يقدر عليه أحد أذلّ شعبه وسامه سوء العذاب، فلك أن تنتقدها أو تمتدحها فالأمر سيّان، لكنّك إذا نظرتَ إليها من زاوية قدر الله المحتوم في الطغاة فقطعًا لن تراها نكبة، اللهم إلا إذا كنت لا تعرف الإنصاف ولا تهتدي إليه سبيلًا”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • رغم ان القذافى دكتاتور ويتباهى بانه ملك ملوك افريقيا ويمشى متكبرا الا ان قدر الله اراد له ان يقتص منه على هذه الاخطاء بان يموت عاريا على يد شر خلق الله من الخوارج لينال اعظم جزاء فى الاخرة وهو الجنة بنص حديث لرسول الله عن الخوارج وفيه …. طوبى لمن قتلهم وقتله .فالعبرة بالخاتمة وقصاص الدنيا انقذه من قصاص الاخرة
    كما فى هذا الحديث العظيم رواه البخاري (3208) ومسلم (2643) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، وقد أشكل على بعض الناس قوله صلى لله عليه وسلم فيه : ( فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ )

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