“المرزوقي”: “ثورة فبراير” أنهت “دكتاتورية” تاجرت بحرية وكرامة وثروة الشعب الليبي

رأى المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، أن “ثورة فبراير” أنهت ما وصفه بالديكتاتورية التي تاجرت بحرية وكرامة وثروة الشعب الليبي، على حد قوله.

وقال المرزوقي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي《فيسبوك》: “نم قرير العين يا عمر المختار. أحفادك أكملوا المشروع”، بحسب وصفه.

وأضاف “تحرروا من الاستعمار بما هو استبداد خارجي، تحرروا من الاستبداد بما هو استعمار داخلي”، وفقا لقوله.

وتابع “قاموا بثورة ضد حكم الفرد والعائلة وأفشلوا كل مخططات إرجاعه ولو بثمن باهظ من الدم”.

واستطرد “ها هم اليوم يواصلون مسيرتهم لن ينجح أحد في إعادتهم لبيت الطاعة. هم اليوم شعب من المواطنين حررهم استشهادك ودم شهداء مقاومة وإنهاء دكتاتورية تاجرت بأقدس القضايا منها حرية وكرامة وثروة شعبكم”، على زعمه.

وواصل “مبروك لكم يا أهلنا في ليبيا الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير المجيدة. وكل التمنيات باستتباب السلام وعودة الأمن والأمان في ظل دولة القانون والمؤسسات ….في ظل دولة تملكونها لا تملككم. ولا بدّ لليل أن ينجلي”، على حد تعبيره.