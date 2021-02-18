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“جمعة القماطي”: أفتخر بمشاركتي  في ثورة الحرية وإسقاط الاستبداد والدكتاتورية

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم مبعوث فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، ورئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير”، أن “ثورة 17 فبراير ثورة الحرية وإسقاط الاستبداد والدكتاتورية، وهدفها بناء دولة ديموقراطية تضمن حقوق جميع الليبيين”، بحسب تعبيره.

وقال “القماطي” على حسابه بـ”تويتر”،”أفتخر بأنني شاركت في هذه الثورة، وأترحم على الأبطال الذين استشهدوا، وأحي الذين على درب الحرية سائرون” على حد وصفه.

وكان ما يسمى بـ«نادي التغيير» التابع لما يعرف بـ«حزب التغيير» والذي يترأسه  «القماطي»، قد زعم أنه يطمح لتعليم شباب ليبيا ما وصفه بـ«أدب الحوار».

يشار إلى أن حزب التغيير، الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار “تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان”، يصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي

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جمعة القماطي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يحق لك انت تفخرا وانت فى خرا على الخراب والدمار الذى قام به الناتو المسيحى بدعم من الخونة الذين دعموا احتلال اليلاد وجلب مرتزقة لعنة الله عليك وعلى امثالك من سبعة مليون ليبى

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