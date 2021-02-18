تقرير أميركي: 5 نقاط رئيسية يجب القيام بها للبناء على التقدم المتحقق في ليبيا

ليبيا – أكد تقرير تحليلي أصدره معهد “بروكنغز” الأميركي للدراسات والأبحاث أن المطلوب عمله الآن في ليبيا يتركز في 5 نقاط رئيسية للبناء على التقدم المتحقق.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن النقطة الأولى تتركز في وجوب قيام رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة بتشكيل حكومة مصغرة وشاملة من التكنوقراط تتولى مجموعة منفصلة من المهام الرئيسية أهمها تقديم الخدمات للبلديات التي تعاني من نقص الموارد منذ فترة طويلة.

وأضاف التقرير أن من بين هذه المهام تقديم الدعم على الصعيد الوطني لمكافحة وباء كورونا والاستثمار في البنية التحتية للكهرباء لتجنب المتوقع وانهيار الشبكة الكهربائية في الصيف القادم وتوحيد المؤسسات التنفيذية والسيادية وتمهيد الطريق لانتخابات ديسمبر المقبل.

وبحسب التقرير تؤكد النقطة الثانية وجوب مصادقة مجلس النواب على السلطة التنفيذية الجديدة في غضون 21 يوما من تقديم الدبيبة لخيارات وزارته وبرنامجه الحكومي وهو ما يحتم على البعثة الأممية التوسط لعقد جلسة موحدة للمجلس المشتت وحثه على تنحية الخلافات لتمرير الحكومة وبرنامجها.

ووفقا للتقرير تبين النقطة الثالثة أهمية تولي ملتقى الحوار السياسي زمام الأمور في حالة عرقلت الأجسام الحالية خارطة الطريق أو رفضت السماح للسلطة التنفيذية الجديدة الموحدة بالعمل لأن هذا الملتقى قد نصب نفسه وصيا على العملية السياسية ومراقبا لها بهدف ضمان عدم تكرار ما حصل عام 2015.

وشدد التقرير في النقطة الرابعة على وجوب قيام الحكومة الجديدة والمجتمع الدولي بدعم المفوضية العليا للانتخابات بقوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر المقبل فيما أشارت النقطة الخامسة إلى أهمية قيام الدول التي تتدخل بشكل مباشر في الشؤون الداخلية لليبيا الوفاء بالتزاماتها ومخرجات برلين.

وأوضح التقرير أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الجمهور تبنى على ما يبدو الجهاز التنفيذي الموحد الجديد كجسر نحو الانتخابات المطلوبة بشدة وهو ما سيمكنه وإن كان بصلاحيات وتوقيتات محدودة من تحسين الأوضاع المعيشية وتقديم الخدمات وإطلاق مشاريع المصالحة الوطنية.

ترجمة المرصد – خاص

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