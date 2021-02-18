تقرير تحليلي: على المتحاربين في ليبيا إلقاء أسلحتهم والسماح للنفط بفعل عجائبه

ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “هارتز” الإسرائيلية الضوء على مسألة الفشل الذي تعاني منه الدولة في ليبيا رغم امتلاكها للكثير من الاحتياطيات النفطية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن ما يميز ليبيا عن غيرها من الدول التي تعاني من الفشل ليس امتلاكها تاسع أكبر الاحتياطيات في العالم فحسب بل تمكنها بشكل ملحوظ من الاستمرار في الضخ خلال 11 عامًا من الفوضى وإن كان ذلك بمستوى أقل بكثير من العام 2010.

وأضاف التقرير أن تمكن ليبيا من توحيد عملها السياسي وإنهاء القتال يعني أن النفط يمكن أن يجعلها دولة غنية بشكل مريح إذ لا يوجد سوى 7 ملايين ليبي يحتفظون باحتياطيات تبلغ 48 مليار برميل من النفط، مبينًا أن عهد العقيد الراحل القذافي شهد معدل دخل للفرد يقارب الـ20 ألف دولار.

واختتم التقرير بالإشارة إلى استحالة قيام الفصائل المتحاربة في ليبيا بإلقاء أسلحتها وإعطاء النفط فرصة لعمل عجائبه، مشيرًا إلى أن تدفق هذه الثروة في ظل تفاوض “الرجال الأقوياء” في البلاد لا يزيد من احتمالات نهوض ليبيا من جديد من كبوتها الحالية.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية