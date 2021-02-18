جدول مواعيد رحلات المغادرة من مطار بنينا الدولي الخميس

أعلن المكتب الإعلامي لمطار بنينا الدولي، اليوم الخميس 18 فبراير 2021جدول مواعيد رحلات المغادرة من المطار.

وطالب المكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المسافرين بالتواجد في المطار قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات.

وشدد المكتب على المسافرين على الرحلات الخارجية المُغادرة القاصدة الإسكندرية وتونس ضرورة إجراء تحليل PCR والخاص بفيروس كورونا بصلاحية 72 ساعة قبل موعد الرحلة، مشيرا إلى أنه يُستثنى الأطفال دون سن الـ 12 عاماً.

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