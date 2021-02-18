“السباعي”: لن ترى فبراير “نكبة” إذا نظرت إليها من زاوية قدر الله المحتوم

رأى علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، أن “فبراير” ليست وثنا يعبد ولا إلها يطاع.

وقال السباعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي《فيسبوك》: “فبراير ليست وثنا يُعبد ولا إلها يُطاع، إنما هي قدر الله الذي أنهى به طاغية “ظنّ أن لن يقدر عليه أحد” أذلّ شعبه وسامه سوء العذاب”، على حد زعمه.

وأضاف “لك أن تنتقدها أو تمتدحها فالأمر سيّان، لكنّك إذا نظرتَ إليها من زاوية قدر الله المحتوم في الطغاة فقطعا لن تراها نكبة، اللهم إلا إذا كنت لا تعرف الإنصاف ولا تهتدي إليه سبيلا”، وفقا لحديثه.