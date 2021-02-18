انتشال رفات 8 أشخاص من العائلة السودانية المنكوبة

تمكّن جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة، اليوم، من العثور على رفات بقية أفراد العائلة السودانية الذين لقوا مصرعهم، خلال الرحلة التي قامت بها العائلة من السودان إلى ليبيا، قبل أن يضلوا الطريق في الصحراء.

وقال مدير فرع جهاز الإسعاف والطوارئ، بمدينة الكفرة، إبراهيم بالحسن: بعد ثلاثة أيام من البحث، ورغم صعوبة الأحوال الجوية؛ استطعنا العثور على جثث لعائلتيْن مكونتين من أربع نساء وأربعة أطفال وسط الصحراء.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم العثور عليها بلغ 16 حالة، فيما لا يزال هناك خمسة مفقودين.

وأضاف “بالحسن” أن الفرق باشرت الحفر جوار السيارة، بعد بلوغ الموقع، قبل تمشيط المنطقة الصحراوية المحيطة ليومين متتاليين، ولازالت الجهود متواصلة.

وقد شارك في جهود البحث، فريق من جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة مع النيابة العامة، وكتيبة سبل السلام إضافة إلى عدد من أقارب الضحايا.

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