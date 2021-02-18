الفيتوري: الحديث عن فبراير دون ذكر التدخل الخارجي تزوير للواقع

رأى الكاتب الصحفي والأكاديمي الليبي مصطفى الفيتوري، أن الحديث عن ذكرى فبراير دون ذكر التدخل الخارجي منذ بدايتها وغزو النيتو وما آلت اليه البلاد منذ عام 2011 هو تزوير للواقع.

وقال الفيتوري، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :” فبراير في عيدها العاشر: الحديث عنها دون ذكر التدخل الخارجي منذ بدايتها وغزو النيتو وما آلت اليه البلاد منذ عام 2011 هو تزوير للواقع أكان عمدا او جهلا. ما اخشاه حقا هو ان يتحول المزور إلى حقيقة تتسرب إلى عقول الصغار عبر مناهج التعليم ووسائل الاعلام. ليحتفل من أراد الاحتفال ولكن ليس له الحق في فرض روايته على الواقع الذي يناقضها تماما”.