كوبيش: أمام الليبيين فرصة حقيقية لتحقيق أهداف الثورة

أخبار ليبيا24
قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش بعد مرور عشر سنوات على الثورة، أمام الشعب الليبي فرصة حقيقية لأن يحقق أخيراً أهداف الثورة.
وأضاف كوبيش خلال تهنئة الشعب الليبي في ذكرة الثورة العاشرة أنه على الليبيين بناء دولة موحدة وذات سيادة حقيقية من دون تدخل أجنبي وبدون أسلحة خارجة عن سيطرة السلطات الشرعية.
وأكد المبعوث الخاص أنه لابد من بناء الدولة على أساس الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والفرص لجميع مواطنيها ومكوّناتها، نساءً ورجالاً.
وذكر كوبيش أن الأمم المتحدة تلتزم التزاماً راسخاً بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار والأمن والازدهار، وكذلك لاستعادة الشرعية الديمقراطية ووحدة مؤسساته واسترجاع سيادة بلاده.
وكان الليبيين احتفلوا يوم أمس الأربعاء بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير التي اندلعت في 2011 وأسقطت نظام القذافي الذي سيطر على البلاد لأكثر من 40 عام عقب انقلابه على الملك إدريس السنوسي في سبتمبر 1969.
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