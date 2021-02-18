كوبيش: أمام الليبيين فرصة حقيقية لتحقيق أهداف الثورة

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قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش بعد مرور عشر سنوات على الثورة، أمام الشعب الليبي فرصة حقيقية لأن يحقق أخيراً أهداف الثورة.

وأضاف كوبيش خلال تهنئة الشعب الليبي في ذكرة الثورة العاشرة أنه على الليبيين بناء دولة موحدة وذات سيادة حقيقية من دون تدخل أجنبي وبدون أسلحة خارجة عن سيطرة السلطات الشرعية.