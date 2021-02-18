«العمامي»: البرلمان إذا لم يمنج الثقة للحكومة سيكون بقاؤه «عبث» 

اعتبر الباحث في الشؤون السياسية الليبية محمد العمامي أن أكبر مشكلة نعاني منها في ليبيا حاليا هي عدم سماع أي تصريحات تتعلق بخروج المرتزقة والميليشيات المسلحة كافة الأراضي الليبية.

وقال «العمامي»، في مداخلة تليفزيونية على قناة العربية «الحدث»، إننا “لم نسمع أي تصريحات حول أهم مانع وحاجز في هذا التوافق وفي قيام الدولة وهو خروج المليشيات”. مردفًا؛ ” الأمين العام للأمم المتحدة لم يتحدث عن الموضوع، ولا أي تصريحات تتحدث عن هذا الشأن”.

وأضاف، “الآن أصبح الليبيون إن لم يتم هذا التوافق فإن الخسائر ستكون في أبنائهم، وبالتالي سيسعون بكل السبل لمنع هذه الخسائر”، معقبًا؛ ” ولكن كيف يتم ذلك وهناك قوات مرتزقة على الأرض الليبية بمقدورهم قلب الموازين وإثارة القلق لخلق فتنة ليعود الصراع من جديد “.

وتابع؛ ” من اللافت للنظر عدم إبراز التصريح بخروج المرتزقة، ولا شك أننا نريد أن نسمع رأي الأمم المتحدة ورأي العالم الذي يتحكم في اقتصاد العالم، وأيضًا الليبيين أنفسهم”، معقبًا: ” لقد قال رئيس المجلس سنسعى لتوحيد البلاد والمؤسسة والجيش ولكن لم نسمع أحد تكلم عن المرتزقة والقوات المتواجدة حاليا والتي تملك القوة وإقرار ما لا يريده الليبيون وهو الحرب”.

وأكمل «العمامي»، أن “البرلمان إذا لم يمنج الثقة للحكومة سيكون بقاؤه عبث ولا أهمية له”، مستطردًا أن “كل ما يريده الليبيون الآن هو حكومة موحدة ودولة وجيش موحد، فالبداية بالحكومة ثم توحيد المؤسسة العسكرية وندعم بكل قوة برامج (5+5) ونركز على كيفية خروج المرتزقة، وهو أمر ليس سهلًا فجيمع الأطراف لديهم مصالح”.