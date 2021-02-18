سفير هولندا: مجموعة عمل حقوق الإنسان المعنية بليبيا ناقشت ملف «الاعتقال التعسفي»

كشف سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، عن مناقشة مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المعنية بليبيا ملف «الاعتقال التعسفي».

وأوضح أن تلك المناقشات دارت الأسبوع الماضي، حيث أبدت المجموعة التزامها بـ«متابعة (الأمر) مع القيادة الجديد» في الفترة المقبلة، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وشارك السفير تغريدة لوزير خارجية هولندا ستيف بلوك، أعلن فيها دعم بلاده للإعلان الذي أطلقته كندا منتصف شهر فبراير الجاري، بخصوص «وقوفها ضد حالات الاعتقال خارج القانون» حول العالم.

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