الشيباني يكشف تفاصيل اجتماعه مع الدبيبة

همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية |

18 February, 2021

كشف عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، عن تفاصيل اجتماعه أمس الأربعاء، مع رئيس الحكومة الجديد عبدالحميد الدبيبة.

وقال الشيباني، إنه التقى عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتظر بصحبة عدد من نواب الدائرة التاسعة، حيث تم استعراض خطة عمل الحكومة وأولوياتها للمرحلة القادمة وآليات تولي المناصب.

وأوضح الشيباني، أن الدبيبة أكد خلال اللقاء على ضرورة التنسيق والتفاهم بين النواب في دوائرهم الانتخابية لاختيار كوادر المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن تاورغاء عانت الكثير ولابد أن تعطى حقها.

وأضاف الشيباني، أن اللقاء تطرق إلى العديد من النقاط الملحة والعاجلة لأهالي تاورغاء كجبر الضرر، والتعويض عن المساكن المدمرة، وبناء مساكن جاهزة، والبنية التحتية للمدينة بما يساعد في إخلاء المخيمات وعودة الناس إلى ديارهم، وبدوره أكد الدبيبة وكذلك النواب الحاضرين على ما تم طرحه وتعهد بالعمل على انجاز كل الاستحقاقات.