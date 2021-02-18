“الثلثي”: على القيادة السياسية الجديدة المطالبة بسحب كل القوى الأجنبية

رأى المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي بحكومة الوفاق، أشرف الثلثي، أن المجلس الرئاسي الجديد سينجح في لم الشمل وتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية.

وقال الثلثي في تصريح لـ“إرم نيوز“: “إن المجلس الرئاسي الليبي سينجح في لم الشمل وتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية، وعلى القيادة الليبية الجديدة المطالبة بسحب كل القوى الأجنبية”.

وأضاف “على جميع أطراف المجتمع الدولي دعم السلطة الجديدة، ومباركة المسار السياسي الحالي، بالانسحاب خطوتين إلى الخلف لإفساح المجال لاستقرار ليبيا”.