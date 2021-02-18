ليبيا الان

“الثلثي”: على القيادة السياسية الجديدة المطالبة بسحب كل القوى الأجنبية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

  1. رأى المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي بحكومة الوفاق، أشرف الثلثي، أن المجلس الرئاسي الجديد سينجح في لم الشمل وتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية.

وقال الثلثي في تصريح لـ“إرم نيوز“: “إن المجلس الرئاسي الليبي سينجح في لم الشمل وتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية، وعلى القيادة الليبية الجديدة المطالبة بسحب كل القوى الأجنبية”.

وأضاف “على جميع أطراف المجتمع الدولي دعم السلطة الجديدة، ومباركة المسار السياسي الحالي، بالانسحاب خطوتين إلى الخلف لإفساح المجال لاستقرار ليبيا”.

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الثلثي القوات الأجنبية المجلس الرئاسي الجديد حكومة الوفاق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • أي سحب فالذي تركيا مساهمه مساهمه فعاله في المجئ به لرئاسة الوزراء لا يمكنه أن يجرؤ علي القول لسيده اردوغان عليك اردوغان بأخراج جنودك ومرتزقتك من ليبيا فلو الحكومه الجديده مختاره من قبل ليبيين وهي حكومه ليبية الهوي والهويه كان ممكن سيطالب رئيس الوزراء الجديد الاتراك بالرحيل كاول قرار سيتخذه ولكن هيهات هيهات

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