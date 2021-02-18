المشري: “المنفي” لم يذهب إلى زيارة “حفتر”

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علق رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري على زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بأن المنفي لم يذهب لزيارة حفتر.

وقال المشري خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية :”للتصحيح، محمد المنفي لم يذهب إلى زيارة حفتر، كان من الوارد الذهاب للمنطقة الشرقية أولًا باعتباره من المنطقة الشرقية لإرسال رسائل طمأنة لأهله، لكن طائرته لم تتحصل على أذونات الهبوط في طبرق أو البيضاء وهبطت في بنغازي”.

وأضاف رئيس المجلس الاستشاري للدولة :”عدّل الجدول بشكل مجبر، حيث كان المفروض أن يلتقي بجامعة بنغازي قبل لقائه حفتر”.

وتابع المشري :”استنكرنا هذا الأمر؛ لأننا لا نريد أن يبدأ عمله بلقاء أكثر شخصية عليها جدل، وأكثر شخصية أفسدت المشهد السياسي في ليبيا، ولكن الظروف التي تمت غير عادية”.

وأوضح رئيس المجلس الاستشاري بالقول :”أعتقد أن الرسالة الآن واضحة، وهي مدنية الدولة وكل السلطات تحت سلطة الدولة المدنية، محمد المنفي هو زميل سابق لنا، كان عضوًا في المجلس وصل لطرابلس ونتمنى له النجاح وسندعمه بقوة”.

وشدد المشري على ضرورة التفريق بين من هو موجود في المشهد بطرق قانونية وصناديق وحوارات سياسية، وبين من جاء على ظهر دبابة يريد أن يفرض نفسه على الشعب الليبي، على حد تعبيره. منوهًا إلى أن ذكرى هذه الثورة هي ذكرى رفض الاستبداد والديكتاتورية ورفض حكم الفرد.

وكان رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، علق على لقاء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ، بالقول أن “أول القصيدة كفر” على حد تعبيره.

وقال المشري، في عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، “نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للسيد محمد ‫المنفي “وقبل استلام مهامه بشكل رسمي بزيارته لمجرم الحرب حفتر”، على حد زعمه.

وتابع رئيس المجلس الاستشاري للدولة،“زيارة المنفي لحفتر رسالة سلبية لليبيين لا علاقة لها بالتوافق وجمع الوطن بعد كل ما تسبب فيه من دمار ومآسي”، على حد قوله.