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المشري: “المنفي” لم يذهب إلى زيارة “حفتر”

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

علق رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري على زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بأن المنفي لم يذهب لزيارة حفتر.

وقال المشري خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية :”للتصحيح، محمد المنفي لم يذهب إلى زيارة حفتر، كان من الوارد الذهاب للمنطقة الشرقية أولًا باعتباره من المنطقة الشرقية لإرسال رسائل طمأنة لأهله، لكن طائرته لم تتحصل على أذونات الهبوط في طبرق أو البيضاء وهبطت في بنغازي”.

وأضاف رئيس المجلس الاستشاري للدولة :”عدّل الجدول بشكل مجبر، حيث كان المفروض أن يلتقي بجامعة بنغازي قبل لقائه حفتر”.

وتابع المشري :”استنكرنا هذا الأمر؛ لأننا لا نريد أن يبدأ عمله بلقاء أكثر شخصية عليها جدل، وأكثر شخصية أفسدت المشهد السياسي في ليبيا، ولكن الظروف التي تمت غير عادية”.

وأوضح رئيس المجلس الاستشاري بالقول :”أعتقد أن الرسالة الآن واضحة، وهي مدنية الدولة وكل السلطات تحت سلطة الدولة المدنية، محمد المنفي هو زميل سابق لنا، كان عضوًا في المجلس وصل لطرابلس ونتمنى له النجاح وسندعمه بقوة”.

وشدد المشري على ضرورة التفريق بين من هو موجود في المشهد بطرق قانونية وصناديق وحوارات سياسية، وبين من جاء على ظهر دبابة يريد أن يفرض نفسه على الشعب الليبي، على حد تعبيره. منوهًا إلى أن ذكرى هذه الثورة هي ذكرى رفض الاستبداد والديكتاتورية ورفض حكم الفرد.

وكان رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، علق على لقاء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ، بالقول أن “أول القصيدة كفر” على حد تعبيره.

وقال المشري، في عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، “نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للسيد محمد ‫المنفي “وقبل استلام مهامه بشكل رسمي بزيارته لمجرم الحرب حفتر”، على حد زعمه.

وتابع رئيس المجلس الاستشاري للدولة،“زيارة المنفي لحفتر رسالة سلبية لليبيين لا علاقة لها بالتوافق وجمع الوطن بعد كل ما تسبب فيه من دمار ومآسي”، على حد قوله.

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#حفتر الرئاسي_الجديد المشري زيارة محمد_المنفي

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  • هذا المشري لا يفقه شئ وممكن يعمل عتاد في أكياس الأسمنت وهذا مكانه الطبيعي بعد ان حاول الأخوان تلميع صورته وجعله رئيس المجلس الأعمي للدوه يدوي بس وليس شرط ان تكون دوته في الصواب فسيستلم المجلس دكتور وسيعود هذا المصنور الي مستواه عتال في الميناء في اي شركة بناء حمال أكياس أسمنت علي ظهره وبالتالي يكون الحق قد رجع لاصحابه

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  • المشري ارهابي من الخوان المفلسين يعتقد و يحلم انه سيكون رئيس ليبيا او رئيس وزراء…مكانك الطبيعي السجن ايها الارهابي…الي جهنم و بئس المصير يامشري ياعميل وياذيل الكلب القردوغان…

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  • خايب المشرى غبى مثل اى خروف اخوانى يناقض نفسه وكأن بنغازى ومطارها خارج سيطرة حفتر الذى قابل حفيد عمر المختار باحترام ولو نظرت للصورة بينهما ستجد ان حفتر جعله على يمينه ولمن يفهم العسكرية ياجاهل يعرف انه وضعه فى مكانه عالية ققائد اعلى للجيش الوطنى لانه يثف فى وطنيته ولن يكون خائنا مثل السراج تركى الاصل واطى لوطى اما اسطوانه الاخوان عن الدولة المدنية وحكم العسكر فاصبح الجميع يسخرون منها حفتر جاء بطريقة ديمقراطية كقائد للجيش الوطنى والمتبعة فى كل دول العالم الديمقراطى بنيل ثقة مجلس النواب بنصاب قانونى وتحترم حكومة عبدالله الثنى الشرعية لانها نالت ثقة نواب الشعب بينما حكومة الوفاق فرفشها مجلس النواب واعترف معتيق فى هذا الشهر بانها غير شرعبة ورايك ايها الخائن الوطن والعميل لتركيا وقطر بخالف راى غالبية الشعب الليبى بان حفتر بطل قومى حرر بنغازى ودرنة والهلال النفطى وسرت والجنوب وفزان من الدواعئ والمليشيات الارهابية ولولا هذا ما استطاع المنفى او غيره دخول هذه المناطق التى تقطع فيها الرؤوس وتغتصب للدولة بدعم من الخوان امثالك الا تستحى ياميبون فانت مثل قوم لوط عندما طلبوا خروج لوط والمؤمنين معه لانهم قوم يتطهرون فماذا تريد ياكلب اردوغان ان يترك الجيش الوطنى اردوغتن بحتل موانئ النفط ويستعبد الشعب الليبى وان ماقام به حلتر والجيش الوطنى موضع جدال جدال بالنسبة لمن سوى الخونة وعملاء تركيا وقطر شر خلق الله ونراهم بوضوح فى تونس حيث الغنوشى المثل الاعلى لخالد المشرى يتحالف مع نبيل القروى الذى قال من قبل انه فاسد ولن يتعاون معه ولكنه تحالف معه ضد الرئيس المدنى المنتخب قيس سعيد بعد نجح باغلبية ساحقة فى مواجه المال الفاسد للارهاب والفساد معا ولدينا تجربة لحكم الاخوان القمعى العسكرى الارهابى عمر البشير الاخوانى الحقير الذى اسقطه الشعب واقام فرح السودان وغدا سنرى فرح ليبيا عندما يختار الشعب عبر الصندوق خليفة حفتر رئيسا للبﻻد من الجولة الاولى لانه شخصية بطولية رغم انف الخوان واردوغان كما حدث فى مصر مهد الاخوان فاين هم الان فى السجون ياميبون وغدا ستكون مثلهم قول ان شاء الله فانت شخصية مهلبية متلون على كل لون كالحرباء وتنكر اصلك الاخوانى ياواطى

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