الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الخميس

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس اليوم الخميس للاعتدال نهارًا على أغلب مناطق ليبيا بينما تبقى الحرارة منخفضة نسبيا على مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

وأضاف المركز أن الطقس في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة السماء صافية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلي شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17- 23) درجة مْئوية.

وأفاد المركز أن الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتبدأ السحب الممطرة بالانقشاع بداية من صباح يوم الغد.

وذكر المركز أن الرياح غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تقل سرعتها يوم الغد، ودرجات الحرارة القصوى منخفضة نسبياً حيث تراوح ما بين (14 – 19) درجة مْئوية ولا تتجاوز (11) درجة على المرتفعات الجبلية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18- 23) درجة مئوية ، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد الجمعة.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس في الكفرة- السرير- تازربو السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17- 19) درجة مئوية.