ترقب ليبي لعودة المعارض التجارية.. ومخاوف من “كورونا”

يترقب الوسط الاقتصادي في ليبيا عودة المعارض التجارية، اعتبارًا من شهر مارس المقبل، وسط تحديات كثيرة؛ أبرزها إجراءات الوقاية من “كورونا”.

وبعد ما عطل فيروس “كورونا” حركة المعارض التجارية في ليبيا خلال عام 2020؛ بات العام الحالي أكثر تفاؤلاً بعد ما ظهرت ملامح تحضيرات لبعض المعارض والمؤتمرات.

ومن المنتظر أن تنظم الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالشراكة مع ICF FAIRS & ORGS للمعارض إطلاق معرض ليبيا للإنشاءات، خلال الفترة ما بين 28 يونيو والأول من يوليو المقبل، على أرض معرض طرابلس الدولي.

ومن المنتظر أن يرعى المعرض، الذي ستشارك فيه جهات محلية ودولية، الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ووزارة الإسكان والتعمير، والشركة العامة للكهرباء، والهيئة العامة للمعارض.

وسيشهد شهر مارس المقبل نشاطًا لافتًا على صعيد المعارض والمؤتمرات الاقتصادية؛ إذ من المنتظر أن يستضيف فندق راديسون بلو، في السادس عشر من مارس المقبل، معرض الجمال، ويضمّ بداخله أجنحة لعرض مستحضرات العناية بالبشرة والشعر ومستحضرات التجميل الطبيعية والطبية، كما سيضمّ أجنحة لعرض أدوات التجميل والسبا والليزر.

وفي السادس عشر من مارس المقبل؛ سيعقد المؤتمر العلمي الثاني للصادرات غير النفطية برعاية وزارة الاقتصاد تحت شعار “الصادرات غير النفطية الواقع والتطلعات المستقبلية” بتنظيم من مركز تنمية الصادارت ورعاية وزارة الاقتصاد والمؤسسة الوطنية للنفط؛ إذ يهدف المعرض إلى إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه تطوير الصادرات.

وتعتمد ليبيا في تمويل خزانتها العامة بنسبة 95% على إيرادات مبيعات النفط، وسط تراجع ملموس في الاكتفاء الذاتي وغياب التصنيع.

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